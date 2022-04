Air Liquide : Le chiffre d'affaires a atteint 6.887 ME au 1er trimestre, en croissance de 7,9%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Air Liquide a atteint 6.887 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en forte croissance de +7,9% en données comparables.

Cette performance s'établit dans un environnement difficile de prix de l'énergie exceptionnellement élevés, de forte inflation, de tension dans les chaînes d'approvisionnement et de conflit en Ukraine.

Le Groupe bénéficie d'un modèle d'affaires solide et d'actions proactives d'augmentation des prix dans l'Industriel Marchand, mises en place au 2ème semestre 2021 qui ont démontré leur efficacité dès le 4ème trimestre 2021, avec un renforcement des effets prix au 1er trimestre 2022. Le chiffre d'affaires publié du Groupe est en très forte hausse de +29,1% avec un effet énergie qui atteint +16,4% et des effets favorables de change (+4,2%) et de périmètre significatif (+0,6%).

Perspectives

Ce premier trimestre est en forte croissance, reflétant un bon niveau d'activité et démontrant à nouveau la résilience du Groupe dans un contexte marqué notamment par l'inflation et la guerre en Ukraine.

Les ventes du Groupe progressent de +8% en comparable et de +29% en publié, reflétant notamment la hausse significative des prix de l'énergie répercutée contractuellement aux clients Grande Industrie. Elles atteignent 6,9 milliards d'euros, dont 6,6 milliards pour l'activité Gaz & Services. Cette croissance confirme la solidité des activités Gaz & Services et le fort dynamisme des activités Ingénierie & Construction et Marchés Globaux & Technologies.

Les Gaz & Services, qui représentent plus de 95% de l'activité du Groupe, progressent de +7,1% en comparable. Ceci reflète notamment une forte croissance des activités Électronique et Industriel Marchand, lequel démontre une nouvelle fois sa capacité à adapter ses prix pour refléter la hausse des coûts. Malgré une base de comparaison élevée, l'activité Santé reste en croissance. Sur le plan géographique, la croissance est particulièrement forte en Europe et en Amérique.

En termes d'efficacités, le Groupe poursuit ses actions d'amélioration de la performance. Au 1er trimestre 2022, 77 millions d'euros d'efficacités ont été générés malgré un contexte très inflationniste, et l'objectif de plus de 400 millions d'euros sur l'année est confirmé. Le cash flow demeure élevé à plus de 23% des ventes hors effet énergie.

Les décisions d'investissement du trimestre sont très élevées à 913 millions d'euros, avec plusieurs projets dans l'Électronique, notamment en Asie. Le portefeuille d'opportunités à 12 mois reste stable à 3,3 milliards d'euros. La part des projets en lien avec la transition énergétique dépasse 40%.

Ces investissements contribueront à la croissance future. Ils participent également à la réalisation du nouveau plan stratégique à horizon 2025, ADVANCE. Ce plan, qui associe performance financière et extra-financière, est structuré autour de quatre priorités : réaliser une performance financière solide, décarboner l'industrie, favoriser le progrès par l'innovation technologique et agir pour tous. Avec ADVANCE, le Groupe confirme son engagement au service du développement durable tout en poursuivant sa trajectoire de croissance.

En 2022, en l'absence de perturbation significative de l'économie, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant.