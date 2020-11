Air Liquide lance son activité biométhane en Italie

(Boursier.com) — Air Liquide va lancer la construction de ses deux premières unités de production de biométhane en collaboration avec son partenaire local Dentro il Sole (DIS). Les deux unités seront construites à Truccazzano (Milan) et Fontanella (Bergame) en Italie, et permettront le recyclage de matières organiques provenant d'activités agricoles et d'élevage pour les transformer en biométhane, une source d'énergie renouvelable.