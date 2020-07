Air Liquide : jusqu'où ?

(Boursier.com) — Air Liquide monte encore de 0,8% ce vendredi, à 140,80 euros, après avoir dévoilé des comptes semestriels supérieurs aux attentes du marché et confirme ses objectifs annuels... Sur les 6 premiers mois de l'exercice, le géant des gaz industriels a enregistré un résultat opérationnel courant de 1,813 milliard d'euros, stable en publié et en légère hausse comparable de 0,2%, pour un chiffre d'affaires de 10,273 MdsE, en repli de 3,2% en comparable.

La marge opérationnelle a progressé à nouveau de 50 points de base, hors effet énergie, à 17,6%. Enfin, le bénéfice net part du Groupe s'est établi à 1,078 MdE, en hausse publiée de 1,8%. Le flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles, après variation du besoin en fonds de roulement, atteint 2,153 MdsE, en hausse significative de 9,9%.

Au 1er semestre 2020, le groupe a maintenu le paiement du dividende et augmenté les investissements industriels tout en refinançant de manière anticipée la dette arrivant à maturité en 2020. Ces initiatives témoignent de la solidité du bilan et des flux de trésorerie générés par les opérations du Groupe dans un contexte de crise et sa capacité à assurer sa croissance future.

Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser un résultat net proche de celui de 2019, à taux de change constant... Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a revalorisé Air Liquide de 145 à 150 euros en restant à l'achat sur le dossier.