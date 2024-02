Air Liquide investit pour accroître l'efficacité et réduire les émissions de CO2 de son site industriel de Stade en Allemagne

(Boursier.com) — Air Liquide et Dow ont renouvelé leur accord de fourniture de gaz industriels pour le site de Stade, l'un des plus grands sites de production de chimie au sein du Land de la Basse-Saxe en Allemagne. Air Liquide fournira des gaz industriels dans le cadre d'un accord de long terme et investira près de 40 millions d'euros pour moderniser ses actifs. Cela permettra d'accroître leur efficacité opérationnelle et de réduire leurs émissions de CO2.

Dans le cadre de cet accord, Air Liquide modernisera ses actifs de production - deux unités de séparation des gaz de l'air (ASU) et une unité d'oxydation partielle (POX), à laquelle sera ajoutée une solution de recyclage du CO2. Cela permettra un usage circulaire du CO2 produit, menant à une augmentation d'environ 15% de l'efficacité énergétique et à une réduction des émissions d'environ 15.000 tonnes par an, ce qui représente 80% des émissions directes de CO2 du site Air Liquide. La modernisation de ces actifs sera finalisée en 2024. Air Liquide fournit des gaz industriels à Dow sur le site de Stade en Allemagne depuis plus de 20 ans...

Emilie Mouren-Renouard, membre du Comité Exécutif d'Air Liquide et Directrice du Pôle Europe Industries, souligne : "L'urgence climatique nécessite une transformation industrielle reposant non seulement sur la création de projets innovants mais aussi sur la modernisation et la modification étape par étape d'usines existantes. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'investir près de 40 millions d'euros dans la modernisation de nos actifs à Stade, dans le cadre du renouvellement de notre accord de fourniture à Dow. La solution de recyclage du CO2 mise en oeuvre sur le site permettra à la fois d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de CO2. Cet investissement est en ligne avec le plan stratégique ADVANCE d'Air Liquide, qui prévoit notamment de réduire d'un tiers les émissions de carbone du Groupe à l'horizon 2035."