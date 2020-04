Air Liquide investit 200 ME à Taiwan

(Boursier.com) — Air Liquide va investir près de 200 millions d'euros dans la construction de capacités de production dans les parcs scientifiques de Tainan et Hsinchu, qui se trouvent respectivement dans le sud et le nord de Taiwan.

Dans le cadre d'un accord de long-terme avec un leader du marché des semi-conducteurs, cet investissement dans de nouvelles capacités permettra au Groupe de fournir trois grandes usines de production de semi-conducteurs en cours de construction dans le Tainan Science Park, ainsi que les futurs centres de R&D pour circuits intégrés logiques parmi les plus avancés au monde, situés dans le Hsinchu Science Park.

Air Liquide Far Eastern, co-entreprise détenue en majorité, Air Liquide construira, détiendra et exploitera des unités de production d'hydrogène et d'oxygène de ultra-haute pureté dans chacun des deux bassins, pour un total de 5 000 Nm3/heure d'hydrogène, ainsi que deux nouvelles unités de grande taille à Hsinchu pour produire de l'azote et de l'argon, pour une capacité additionnelle de 120000 Nm3/heure d'azote de très haute pureté.

Les premières unités devraient démarrer au cours du deuxième trimestre 2021.