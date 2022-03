Air Liquide : investissements significatifs au Japon

(Boursier.com) — Air Liquide se renforce dans l'Electronique au Japon avec des investissements conséquents. Deux importants leaders mondiaux des semi-conducteurs ont octroyé ainsi à Air Liquide des contrats de long terme pour la fourniture de gaz industriels de très haute pureté au Japon. Dans ce contexte, Air Liquide a lancé un investissement échelonné de plus de 300 millions d'euros dans quatre unités de production de pointe situées dans des bassins industriels clés de l'Electronique, pour produire plus de 1,5 milliard Nm3 par an d'azote et d'autres gaz de très haute pureté.

Le Français construira, détiendra et exploitera des unités de production de gaz industriels de très haute pureté pour soutenir la croissance stratégique de nos clients dans la production de semi-conducteurs avancés. En comparaison d'unités de production de précédente génération, ces quatre unités efficientes sur le plan énergétique permettront au groupe d'éviter l'émission d'une quantité estimée de 35 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an. Cela représente l'équivalent des émissions de CO2 associées à l'électricité consommée par 11 000 foyers japonais en un an. La première unité de production devrait être opérationnelle fin 2022.

Air Liquide fournit à ces deux clients des gaz industriels ultra-purs au Japon et ailleurs dans le monde depuis plus de 20 ans. Ces nouvelles unités de production permettront de renforcer la position de premier plan d'Air Liquide dans l'Electronique au Japon et de soutenir la dynamique de l'activité Electronique du groupe.