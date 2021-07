Air Liquide : installe la plus grande station d'hydrogène au monde à Pékin

Air Liquide : installe la plus grande station d'hydrogène au monde à Pékin









Crédit photo © Air liquide

(Boursier.com) — Air Liquide Houpu Hydrogen Equipment Co., Ltd, filiale du groupe Air Liquide, a fourni et installé 8 unités de distribution d'hydrogène pour la station de Daxing, détenue et exploitée par Beijing Hypower Energy Technology Ltd.

Avec une capacité de 4,8 tonnes, cette station peut ravitailler 600 véhicules à pile à hydrogène (fourgon, camion à ordures et bus) par jour, ce qui en fait la plus grande au monde en termes de capacité de ravitaillement. Air Liquide Houpu a également fourni des services de mise en service et de formation aux employés de la station afin d'en assurer le bon fonctionnement.

La station d'hydrogène de Daxing fait partie de la Zone Internationale de Démonstration de l'Energie hydrogène de Pékin, d'une superficie de 200.000 m2. Comprenant un parc technologique, une base d'essai et d'autres zones fonctionnelles, cette zone de démonstration, ouverte au public, vise à créer un écosystème d'innovation intégrant la recherche et le développement, les essais et la production liés à l'énergie hydrogène. S'appuyant sur sa riche expertise dans le domaine de l'hydrogène, Air Liquide a également participé à l'installation du hall d'exposition, qui a été officiellement inauguré le 8 juillet 2021 pour offrir au public une expérience immersive de l'énergie hydrogène.

La Chine a lancé plusieurs projets de démonstration de véhicules à pile à combustible dans 5 provinces prioritaires et 10 grandes villes, développant activement une industrie automobile durable à faible émission de carbone.