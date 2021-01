Air Liquide : inauguration majeure

(Boursier.com) — Air Liquide a bouclé la construction du plus grand électrolyseur PEM (Membrane Échangeuse de Protons) au monde. Alimentée par de l'énergie renouvelable, cette unité produit désormais jusqu'à 8,2 tonnes par jour d'hydrogène bas carbone à Bécancour, au Québec. Le groupe confirme avec ce nouvel investissement à grande échelle son engagement de long terme dans les marchés de l'hydrogène énergie et son ambition d'être un acteur majeur dans la fourniture d'hydrogène bas carbone.

D'une capacité de 20 MW, ce nouvel électrolyseur PEM doté de la technologie de Cummins1 est la plus grande usine de ce type à être actuellement en opération au monde et va permettre de répondre à la demande croissante en hydrogène bas carbone en Amérique du Nord. La proximité de Bécancour avec les principaux marchés industriels du Canada et des États-Unis va contribuer à assurer l'approvisionnement en hydrogène bas carbone pour des usages industriels et pour la mobilité. La mise en service de cette unité d'électrolyse augmente de 50% la capacité de production d'hydrogène d'Air Liquide sur le site de Bécancour.

Par rapport à un procédé de production d'hydrogène traditionnel, cette nouvelle unité de production permettra d'éviter l'émission de près de 27.000 tonnes de CO2 par an, soit les émissions annuelles d'environ 10.000 voitures. Le choix de Bécancour est lié à deux caractéristiques du site: d'une part l'accès à une énergie renouvelable abondante fournie par Hydro-Québec, et d'autre part la proximité du marché de la mobilité hydrogène dans le nord-est du continent.