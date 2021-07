Air Liquide : important contrat de 20 ans en gaz industriels en Chine

(Boursier.com) — Air Liquide et Jiangsu Shagang Group, la plus grande entreprise sidérurgique privée de Chine et parmi les 5 leaders mondiaux , ont signé un nouveau contrat d'approvisionnement de long terme en gaz industriels à Zhangjiagang City, dans la province de Jiangsu, en Chine.

Air Liquide va investir environ 100 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) de taille mondiale sur le site, où le Groupe exploite déjà é autres ASUs. Conçue pour utiliser de l'énergie bas-carbone, cette unité de pointe permettra à terme de réduire considérablement les émissions de CO2.

Cette nouvelle ASU produira également du krypton et du xénon pour répondre à la demande croissante de l'industrie Electronique, ainsi que d'autres gaz pour notre activité Industriel Marchand en Chine.

Dans le cadre de ce contrat d'une durée de 20 ans, Air Liquide construira, détiendra et exploitera une nouvelle ASU de dernière génération d'une capacité de 3.800 tonnes par jour d'oxygène. Lorsque la nouvelle unité démarrera fin 2023, la capacité installée totale de production d'oxygène sur le site sera portée à plus de 8.000 tonnes par jour. La nouvelle ASU est équipée de la solution propriétaire Alive, une innovation qui permet de stocker jusqu'à 60 MW d'énergie par jour, permettant une flexibilité du réseau et contribuant à une plus grande fiabilité de l'approvisionnement en gaz. Remplaçant d'anciens actifs installés sur le site du client, et utilisant une proportion croissante d'énergie bas carbone, cette nouvelle ASU contribuera à réduire l'empreinte carbone de ce site phare, en ligne avec l'objectif de neutralité carbone d'Air Liquide.