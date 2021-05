Air Liquide illumine la Tour Eiffel

Crédit photo © Hôtel Lutetia

(Boursier.com) — Air Liquide apporte l'hydrogène renouvelable nécessaire pour illuminer la Tour Eiffel le temps d'une soirée lors d'un spectacle laser, à l'occasion du 'Paris de l'hydrogène' organisé par Energy Observer. L'hydrogène alimente également en énergie le village de l'exposition. À l'origine premier navire hydrogène autonome et zéro émissions, Energy Observer concilie à présent expéditions et innovations technologiques en faveur du climat. L'exposition organisée met à l'honneur l'hydrogène, pierre angulaire pour réussir la transition énergétique et construire une société bas carbone.

Le Paris de l'hydrogène est une exposition dédiée aux énergies renouvelables, ayant lieu jusqu'au 30 mai 2021 au Champ de Mars et organisée par Energy Observer avec le soutien de la Ville de Paris. Air Liquide participe à cet événement en fournissant les 400 kg d'hydrogène renouvelable nécessaires au fonctionnement du village pendant toute la durée de l'événement. Ce vecteur d'énergie bas carbone a également été utilisé pour illuminer la Tour Eiffel grâce à de l'hydrogène renouvelable lors d'un spectacle laser le 25 mai. Air Liquide soutient Energy Observer depuis son origine. Le groupe a annoncé récemment l'investissement d'environ 8 milliards d'euros dans la chaîne de valeur de l'hydrogène bas carbone d'ici à 2035.

Air Liquide s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, s'alignant ainsi sur les efforts mondiaux pour limiter le réchauffement climatique tels que prévus par l'Accord de Paris, notamment grâce au déploiement de l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie propre pour une large gamme d'applications telles que les usages industriels et la mobilité propre.