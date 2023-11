Air Liquide : gigantesque à Berlin ?

(Boursier.com) — Air Liquide et Siemens Energy ont inauguré ce jour à Berlin la gigafactory d'électrolyseurs de leur entreprise commune. "La fabrication en série de composants d'électrolyseurs permettra la production d'hydrogène bas carbone à une échelle industrielle à un coût compétitif, et favorisera l'émergence d'un écosystème européen innovant", indique le groupe. La gigafactory atteindra une capacité de production de trois gigawatts d'ici 2025. Combinant l'expertise de deux groupes, ce partenariat "joue un rôle central dans le développement d'une économie hydrogène durable nécessaire pour réussir la transition énergétique".

Le nouveau site de production de Berlin s'étend sur 2.000 mètres carrés. Le recours à l'automatisation et la robotique permettent de produire en série des modules d'électrolyseurs à membrane échangeuse de protons qui constituent le principal composant d'un électrolyseur. Les modules PEM présentent un haut degré d'efficience et sont particulièrement adaptés à l'intermittence des énergies renouvelables. Air Liquide et Siemens Energy prévoient de porter la capacité de production annuelle de l'usine, actuellement d'un gigawatt, à trois gigawatts d'ici 2025. Ce partenariat bénéficiera d'un portefeuille de projets hydrogène d'Air Liquide et de Siemens Energy, en particulier ceux de grande envergure développés à travers le monde en collaboration avec leurs clients. En Europe, plusieurs projets hydrogène bas carbone et renouvelable sont en développement. Le partenariat s'appuiera sur l'expertise des deux groupes, notamment les technologies de pointe et la capacité industrielle de Siemens Energy et pour Air Liquide, la maîtrise de l'hydrogène sur l'ensemble de sa chaîne de valeur ainsi que sa capacité à développer des projets innovants sur mesure, ajoutent les partenaires.