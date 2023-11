Air Liquide Finance annonce une offre de rachat partiel de trois souches obligataires venant à maturité les 5 juin 2024, 13 juin 2024 et 2 avril 202

(Boursier.com) — Air Liquide Finance annonce le lancement d'une offre de rachat partiel en numéraire, pour un montant maximum d'acceptation total de 300 millions d'euros en principal d'obligations, sur les trois souches obligataires suivantes : obligations d'un montant nominal de 500 millions d'euros venant à maturité le 5 juin 2024 et portant un coupon de 1,875% (ISIN: FR0011951771) émises par la Société le 5 juin 2014 et garanties inconditionnellement et irrévocablement par L'Air Liquide S.A., obligations d'un montant nominal de 500 millions d'euros venant à maturité le 13 juin 2024 et portant un coupon de 0,75% (ISIN: FR0013182839) émises par la société le 13 juin 2016 et garanties inconditionnellement et irrévocablement par L'Air Liquide S.A. et obligations d'un montant nominal de 500 millions d'euros venant à maturité le 2 avril 2025 et portant un coupon de 1,000% (ISIN: FR0013505559) émises par la Société le 2 avril 2020 et garanties inconditionnellement et irrévocablement par L'Air Liquide S.A. Les Obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.