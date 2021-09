Air Liquide et TotalEnergies collaborent dans le bassin industriel normand

(Boursier.com) — Air Liquide et TotalEnergies s'allient pour décarboner la production d'hydrogène sur la plateforme de TotalEnergies en Normandie. Ce projet prévoit à terme la fourniture à TotalEnergies par Air Liquide d'hydrogène bas carbone en s'appuyant sur le réseau hydrogène d'Air Liquide en Normandie et sur la mise en oeuvre d'une solution de captage et de stockage du CO2 (CCS) à grande échelle. En ligne avec l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050 des deux entreprises, ce projet s'inscrit dans une démarche de développement durable qui contribuera au développement d'un écosystème hydrogène bas carbone et renouvelable sur l'Axe Seine, progressivement adossé à des technologies comme le CCS et l'électrolyse.

Dans le cadre d'un contrat à long terme, Air Liquide reprendra et exploitera l'unité de production d'hydrogène de la plateforme de TotalEnergies d'une capacité de 255 tonnes/jour. Raccorder cette unité au réseau hydrogène d'Air Liquide permettra d'en optimiser les performances et de développer le premier réseau hydrogène bas carbone du monde. Ce réseau comprend déjà l'unité de production d'hydrogène à Port-Jérôme sur laquelle Air Liquide a installé en 2015 sa solution Cryocap de captage de CO2. Air Liquide envisage d'y ajouter une unité de production d'hydrogène renouvelable par électrolyse de grande taille.

De plus, les deux entreprises lanceront les études de développement d'un projet de captage et stockage (CCS) du CO2 afin de décarboner l'hydrogène produit par l'unité de la plateforme de Normandie, Air Liquide y installant son procédé Cryocap pour capter le CO2 et TotalEnergies se chargeant du transport et du stockage du CO2, notamment, grâce aux projets de CCS développés en mer du Nord Northern Lights (Norvège) et Aramis (Pays-Bas).

La mise en oeuvre de ces projets permettrait à terme de réduire les émissions de CO2 associées à la production d'hydrogène de l'unité d'environ 650.000 tonnes par an à horizon 2030.

Cette coopération entre Air Liquide et TotalEnergies s'inscrit dans leur ambition commune de contribuer à décarboner les activités industrielles de l'Axe Seine. Ainsi, aux côtés d'autres industriels, les partenaires ont signé un protocole d'accord annoncé en juillet pour développer une infrastructure de captage et stockage du CO2 en Normandie dont l'objectif est la réduction d'émissions de CO2, jusqu'à 3 millions de tonnes par an d'ici 2030.

Le projet de cession à Air Liquide de l'unité de production d'hydrogène est soumis au processus légal d'information-consultation des instances représentatives du personnel de TotalEnergies-Plateforme Normandie, et à l'approbation des autorités compétentes.