Air Liquide et Siemens Energy s'associent pour développer des électrolyseurs de grande capacité

Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Air Liquide et Siemens Energy ont signé un protocole d'accord visant à unir leurs expertises dans la technologie de l'électrolyse à Membrane Échangeuse de Protons (PEM). Les deux entreprises ont pour objectif de collaborer sur les principaux domaines suivants : co-création de projets à grande échelle dans la filière hydrogène en collaboration avec des clients, production industrielle d'électrolyseurs en Europe, notamment en Allemagne et en France, et Recherche et Développement pour mettre au point ensemble la prochaine génération d'électrolyseurs.

L'hydrogène jouera un rôle clé pour permettre à l'Union européenne d'atteindre ses objectifs en matière de réduction des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Afin de répondre à une demande en croissance et de réduire les coûts, il est essentiel d'accélérer la disponibilité d'hydrogène produit de façon durable au moyen d'électrolyseurs PEM de grande capacité. Dans le cadre de leur coopération, Air Liquide et Siemens Energy présenteront ensemble des demandes de financement de grands projets relevant du Green New Deal européen et du programme IPCEI (Projet Important d'Intérêt Européen Commun) pour l'hydrogène, financés par les gouvernements français et allemand. Le financement à travers le mécanisme IPCEI est nécessaire pour permettre de démarrer rapidement ces activités et respecter les échéances ambitieuses du Green New Deal européen, ainsi que celles qu'intègrent les stratégies de l'Union Européenne, de la France et de l'Allemagne en matière d'hydrogène.

Avec cette coopération, Air Liquide et Siemens Energy vont renforcer leurs compétences clés, favorisant l'émergence d'une économie de l'hydrogène produit de façon durable en Europe et vont créer, avec d'autres partenaires, un écosystème européen pour les technologies de l'hydrogène et de l'électrolyse. Les partenaires ont déjà identifié des opportunités de coopération sur de grands projets d'hydrogène produit de façon durable en France, en Allemagne et dans d'autres pays européens. C'est notamment le cas du projet Air Liquide-H2V Normandie en France, d'une capacité de 200 MW, l'un des plus ambitieux projets européens de production d'hydrogène à base d'énergie renouvelable.

Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré : "L'hydrogène est un élément clé de la transition énergétique. Dans le contexte d'une accélération sans précédent des technologies et des marchés de l'hydrogène en Europe, le moment est venu de passer à l'échelle industrielle, notamment en France et en Allemagne. Le partenariat entre Air Liquide et Siemens Energy ouvre la voie à la création d'un écosystème européen de premier plan, capable de fournir de l'hydrogène décarboné à des prix compétitifs et favorisant l'émergence d'une société bas-carbone. Nous nous réjouissons de cette coopération franco-allemande".

Christian Bruch, Président-Directeur Général de Siemens Energy, a déclaré : "La création d'une économie durable de l'hydrogène requiert encore de transformer les conditions du marché de l'énergie. Cependant, c'est grâce à des partenariats et des collaborations que nous parviendrons à structurer ce marché. Nous sommes heureux de co-créer des solutions innovantes avec Air Liquide. Ensemble, nous relèverons les défis qui nous attendent pour industrialiser la technologie et assurer la réussite de l'hydrogène produit de façon durable".