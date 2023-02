Air Liquide et Sasol signent de nouveaux contrats long terme pour le site de Secunda

(Boursier.com) — Air Liquide et Sasol ont signé avec TotalEnergies et son partenaire Mulilo deux contrats de long terme (PPA) pour l'approvisionnement d'une capacité totale de 260 MW d'énergies renouvelables au site de Sasol à Secunda, en Afrique du Sud, où Air Liquide exploite le plus grand site de production d'oxygène au monde. Il s'agit de la deuxième série de PPAs signés par Air Liquide et Sasol, après ceux annoncés en janvier avec Enel Green Power pour une capacité de 220 MW. Ensemble, ces contrats portent à 480 MW les capacités en énergies renouvelables acquises par Air Liquide et Sasol, dans le cadre de leur engagement à sécuriser une capacité totale de 900 MW d'énergies renouvelables. Ils contribueront de manière significative à la décarbonation du site de Secunda.

Dans le cadre des accords avec Air Liquide et Sasol, deux projets aux capitaux majoritairement locaux seront créés par TotalEnergies et Mulilo, le premier d'une capacité éolienne de 140 MW et le second d'une capacité solaire de 120 MW. La mise en service de ces projets est prévue en 2025. Cet accord est soumis aux approbations réglementaires et financières d'usage.

En avril 2021, Air Liquide et Sasol avaient engagé une initiative commune afin de sécuriser une capacité totale de 900 MW d'énergie renouvelable pour le site de Secunda, dont 500 MW seront in fine destinées à Sasol et 400 MW à Air Liquide. Les deux entreprises continuent de négocier d'autres PPAs pour sécuriser le solde des capacités visées en énergie renouvelable dans les prochains mois.

Air Liquide a racheté à Sasol les 16 unités de production d'oxygène de ce dernier à Secunda et les exploite depuis juin 2021, dans le cadre d'un contrat de fourniture à long terme avec ce partenaire de longue date. En incluant une autre unité de séparation des gaz de l'air que le groupe opère déjà pour Sasol, Air Liquide exploite un total de 17 ASU à Secunda, pour une capacité totale de 47 000 tonnes d'oxygène par jour. Air Liquide prévoit de réduire de 30% à 40% les émissions de CO2 associées à la production d'oxygène sur le site de Secunda à travers un plan pluriannuel d'investissement et de modernisation et un recours fortement accru aux énergies renouvelables.