Air Liquide et PAO Severstal ont signé un nouveau contrat de long terme pour la fourniture d'oxygène au site de Severstal CherMK

(Boursier.com) — Air Liquide et PAO Severstal, un des principaux producteurs d'acier, ont signé un nouveau contrat de long terme pour la fourniture d'oxygène au site de Severstal CherMK en Russie. Air Liquide investira autour de 60 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) de dernière génération sur ce site, un des principaux sites de production d'oxygène en Europe continentale, où il détient déjà trois autres ASU. Dotée d'une plus grande efficience énergétique, cette nouvelle unité améliorera l'empreinte environnementale du site.

Air Liquide concevra et construira une nouvelle ASU de dernière génération sur le site de Severstal CherMK, qui est situé au sein du complexe métallurgique de Tcherepovets, un des plus compétitifs au monde. Cette nouvelle unité produira 1.000 tonnes d'oxygène par jour. Il s'agit de la quatrième ASU installée par Air Liquide à Tcherepovets.

Prévue pour être opérationnelle avant la fin 2023, cette unité sera détenue et exploitée par Air Liquide Severstal, une coentreprise créée en 2005 dont Air Liquide et Severstal sont actionnaires à 75% et 25%. Elle portera la capacité de production d'oxygène sur ce site, un des plus grands sites de production d'oxygène en Europe continentale, à plus de 8.000 tonnes par jour.

Cette nouvelle ASU se caractérise par une meilleure efficacité énergétique. Dans le cadre de leur accord, les deux entreprises se sont engagées à continuer de réduire les émissions de CO2 associées à la production d'oxygène, en ligne avec les engagements d'Air Liquide pour faire face à l'urgence du changement climatique et pour agir en faveur d'un monde durable.