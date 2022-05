Air Liquide et Lotte Chemical nouent une alliance stratégique pour déployer la chaîne d'approvisionnement de l'hydrogène en Corée du Sud

(Boursier.com) — Air Liquide Korea et Lotte Chemical, acteur majeur en Corée, créent une co-entreprise pour développer la chaîne logistique de l'hydrogène pour les marchés de la mobilité en Corée du Sud. Les deux entreprises vont investir à travers la co-entreprise dans une nouvelle génération de centres de conditionnement d'hydrogène de grande taille à Daesan et à Ulsan. Elles anticipent des synergies importantes et des développements contribuant à l'émergence d'une économie hydrogène en Corée.

Air Liquide s'allie avec Lotte, l'un des plus grands groupes sud-coréens, pour co-investir dans une nouvelle génération de centres de conditionnement d'hydrogène à grande échelle en Corée du Sud. Les deux premiers sites seront stratégiquement situés dans les bassins industriels de Daesan et d'Ulsan pour desservir les zones densément peuplées de la métropole de Séoul et de la province de Gyeonggi dans le nord-ouest, ainsi que les régions métropolitaines d'Ulsan/Daegu/Busan et les provinces de Gyeongsang dans le sud-est.

Les forces des deux Groupes sont complémentaires. Air Liquide apportera son expertise en matière de conception, fabrication et exploitation des technologies clé de l'hydrogène, notamment pour le conditionnement et la distribution de l'hydrogène, ainsi que les stations de distribution d'hydrogène. Par ailleurs, l'accès à de grandes quantités d'hydrogène sera rendu possible via les sources de Lotte Chemical situées dans les principaux bassins industriels sud-coréens de Daesan et d'Ulsan. Ces sites sont stratégiquement positionnés pour héberger les plateformes de conditionnement et les stations de recharge et répondre notamment à la demande en hydrogène de la flotte de camions du Groupe Lotte. Air Liquide Korea et Lotte Chemical investiront respectivement 60% et 40% dans cette co-entreprise.

La Corée du Sud est à la pointe du développement d'une économie hydrogène et d'une mobilité propre, que le pays met en oeuvre à travers le plan " Hydrogen Economy Roadmap ". La demande en hydrogène destiné à la mobilité en Corée du Sud devrait atteindre 100 tonnes par jour d'ici 2025 et plus de 1 000 tonnes par jour d'ici 2030.

François Abrial, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant l'Asie-Pacifique, a déclaré : "Nous sommes heureux de nouer cette alliance stratégique avec Lotte Chemical, un acteur industriel majeur, afin d'unir nos forces et d'accélérer le développement du secteur de l'hydrogène en Corée du Sud. Air Liquide s'est engagé à contribuer activement et à investir dans l'ensemble de la chaîne hydrogène, de la production au stockage, ainsi que dans la distribution et le développement d'applications spécifiques pour des usages finaux. En ligne avec ses objectifs de Développement Durable, qui incluent la neutralité carbone d'ici 2050, Air Liquide a pour ambition de contribuer activement à l'émergence d'une société bas carbone."

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66.400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l'énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d'Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l'avenir est au coeur de la stratégie d'Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d'une performance globale, alliant dimensions financière et extra financière. Positionné sur des marchés d'avenir, le Groupe bénéficie d'atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d'innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique -avec notamment l'hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.