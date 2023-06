Air Liquide et Groupe ADP créent "Hydrogen Airport"

(Boursier.com) — Air Liquide et Groupe ADP profitent de la dixième édition du Paris Air Forum pour dévoiler Hydrogen Airport, la première coentreprise d'ingénierie et de conseil spécialisée dans l'accompagnement des aéroports pour leurs projets d'intégration de l'hydrogène dans leurs infrastructures. Elle a débuté ses activités commerciales et la gouvernance a pris ses fonctions.

Cette coentreprise s'inscrit dans le prolongement d'un travail d'études mené conjointement avec Airbus en 2021 et portant sur des études de faisabilité pour accompagner l'arrivée des avions à hydrogène dans une trentaine d'aéroports dans le monde. Ce partenariat traduit l'ambition commune des deux Groupes de préparer, dès aujourd'hui, le déploiement d'une aviation mondiale décarbonée.

L'offre de service peut répondre à l'ensemble des enjeux d'intégration de l'hydrogène : l'estimation des volumes requis au fil du temps ; l'organisation optimale de la chaîne logistique en fonction des spécificités de l'aéroport et du territoire ; les études préliminaires de sécurité et d'impact carbone ; l'étude de coûts et définition de la feuille de route d'investissement.

Le périmètre ciblé par Hydrogen Airport est mondial, les premiers efforts prospectifs seront portés sur près de 200 aéroports internationaux et régionaux avec une certaine taille critique, situés dans d'actuels ou futurs bassins hydrogène (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique). Dans le cadre de cette coentreprise, Air Liquide apporte son expertise dans le domaine de l'hydrogène, allant de la production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, la liquéfaction, le stockage jusqu'à la distribution de l'hydrogène pour les avions. Groupe ADP apporte son expertise en matière d'aménagements et d'opérations aéroportuaires.

La direction opérationnelle de Hydrogen Airport est confiée à Matthieu Piron, Directeur Général ; Sébastien Lichtle, Directeur Technique.

Le Conseil d'Administration de Hydrogen Airport est constitué de Thierry de Séverac, Président du Conseil de Hydrogen Airport et Directeur Engineering & Capital Projects, Groupe ADP ; Amélie Lummaux, Directrice du développement durable et des affaires publiques, Groupe ADP ; Dominique Rouge, Vice-président Sales & Technology, Air Liquide Engineering & Construction ; Eric Prades, Vice-président Partenariats Transition Énergétique, branche d'activité mondiale Hydrogène Énergie, Groupe Air Liquide.