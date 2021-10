Air Liquide et Faurecia, 'premier jalon d'une grande aventure'

(Boursier.com) — Air Liquide et Faurecia ont signé un accord de développement conjoint qui vise à concevoir et produire des systèmes de réservoirs embarqués d'hydrogène liquide destinés à l'industrie automobile. Grâce à ce partenariat technologique, les deux entreprises permettront d'accélérer le déploiement de la mobilité zéro-émission des poids lourds.

Particulièrement adaptés aux longues distances, les réservoirs d'hydrogène liquide pour les véhicules à pile à combustible ont un rôle clé à jouer dans l'accélération de la transition vers la neutralité carbone. Cette technologie permet de doubler la capacité de stockage d'hydrogène embarqué par rapport à la quantité d'hydrogène stockée sous forme gazeuse. Par conséquent, les camions bénéficiant de la technologie de stockage d'hydrogène liquide ont deux fois plus d'autonomie, tout en bénéficiant d'un temps de rechargement rapide et d'une charge utile inchangée.

Ce partenariat combine les compétences de chacune des deux entreprises dans leur coeur de métiers respectifs, ce qui sera fondamental pour accélérer la mise sur le marché de cette technologie. Air Liquide apportera son expertise reconnue sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène liquide, y compris dans la cryogénie extrême, les technologies de stockage, les interfaces de rechargement et sa connaissance des infrastructures. Faurecia apportera son expertise des architectures et de l'intégration de systèmes, ses compétences reconnues en matière de tests et simulations, son savoir-faire et son implantation dans l'industrie automobile mondiale, ainsi que ses relations avec les constructeurs de véhicules.

Patrick Koller, PDG de Faurecia, a ajouté : "Ce partenariat est le premier jalon d'une grande aventure avec Air Liquide, entreprise de premier plan dans le secteur de l'hydrogène".

Benoît Potier, PDG d'Air Liquide, a déclaré : "Il existe une réelle dynamique autour de l'hydrogène qui suscite un intérêt mondial. Dans ce contexte, des acteurs issus de secteurs très différents s'associent pour développer le potentiel de l'hydrogène. Notre partenariat avec un leader mondial comme Faurecia s'inscrit dans cette démarche. Il vise à accélérer le développement de la mobilité hydrogène en se concentrant sur le marché des poids lourds, pour lequel l'hydrogène est particulièrement adapté".