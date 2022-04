Air Liquide et EQIOM sélectionnés

(Boursier.com) — Air Liquide et EQIOM s'associent dans le cadre d'un projet baptisé K6 dont l'objectif est de transformer l'usine EQIOM de Lumbres, dans les Hauts-de-France, en l'une des premières cimenteries neutres en carbone d'Europe. Le projet vise à capter près de 8 millions de tonnes de CO2 sur les dix premières années d'exploitation, grâce à la mise en oeuvre de technologies innovantes. Le projet K6 est l'un des sept projets de dimension industrielle à avoir été sélectionné pour un financement par la Commission européenne dans le cadre de l'édition 2021 de son Fonds consacré à l'innovation, parmi plus de 300 candidatures à subventions.

Dans le cadre du projet K6, EQIOM conduira un programme d'innovation technologique et de transformation en profondeur de son usine de production de ciment existante à Lumbres, dans les Hauts-de-France. Il vise à mettre en oeuvre un four à oxy-combustion, le premier de son genre, en grande partie alimenté par des combustibles alternatifs. Air Liquide soutiendra cette initiative en fournissant de l'oxygène pour le processus de production d'EQIOM et en s'appuyant sur sa technologie propriétaire Cryocap Oxy pour capter puis liquéfier les émissions de CO2.

Une fois purifié et liquéfié, le CO2 capté à l'usine de Lumbres pourrait être transporté par bateau vers des sites de stockage permanent actuellement en cours de développement en Mer du Nord ou serait utilisé dans des matériaux de construction. La réalisation de ce projet à proximité immédiate du port de Dunkerque pourrait également contribuer au développement d'un nouvel écosystème de captage et de stockage du CO2 (CCS) en Europe. Le projet K6 constitue une étape clé dans le développement du PCI (Projet d'Intérêt Commun) D'Artagnan de Dunkerque, qui vise à créer une plateforme multimodale d'exportation de CO2 à partir du bassin industriel de Dunkerque et de sa zone élargie.

Le Fonds européen d'innovation est l'un des plus grands programmes mondiaux de promotion des technologies innovantes bas carbone. L'obtention de ce financement de 150 millions d'euros marque une étape essentielle pour la mise en oeuvre du projet.