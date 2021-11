Air Liquide et BASF affichent un projet CCS majeur

(Boursier.com) — Air Liquide et BASF entendent développer le plus grand projet mondial transfrontalier de chaîne de valeur de captage et de séquestration de carbone (CCS). L'objectif est de réduire significativement les émissions de CO2 du pôle industriel situé sur le port d'Anvers. Le projet commun 'Kairos@C' a été sélectionné par la Commission européenne pour recevoir un financement à travers son Fonds consacré à l'innovation. Il s'agit de l'un des sept projets de grande taille retenus sur plus de 300 présentés. Kairos@C sera développé conjointement par Air Liquide et BASF sur son site de chimie d'Anvers. En permettant d'éviter l'émission de 14,2 millions de tonnes de CO2 sur ses 10 premières années d'exploitation, le projet contribuera significativement à l'objectif de neutralité carbone visé par l'Union européenne à horizon 2050.

Combinant captage, liquéfaction, transport et stockage du CO2 à grande échelle en mer du Nord, Kairos@C intègre plusieurs technologies innovantes. En particulier, pour capter le CO2 sur les sites de production, Air Liquide utilisera sa technologie brevetée Cryocap tandis que BASF appliquera sa solution de séchage du CO2 Sorbead. Le projet devrait être opérationnel en 2025.

Kairos@C ouvre la voie aux prochaines étapes de réduction des émissions de carbone dans le port d'Anvers. Le projet sera également connecté à des infrastructures partagées de transport et d'exportation de CO2, avec notamment le premier terminal de liquéfaction et d'exportation de CO2. Ce dernier sera construit dans le cadre de Antwerp@C, un consortium qui a pour objectif de réduire de moitié les émissions de CO2 sur le port d'Anvers à horizon 2030. Air Liquide et BASF sont membres fondateurs de Antwerp@C.