Air Liquide et ArcelorMittal accélèrent la décarbonation de la production d'acier à Dunkerque









Crédit photo © ArcelorMittal

(Boursier.com) — Air Liquide et ArcelorMittal annoncent un protocole d'accord ayant pour objectif l'implémentation de solutions pour la production d'acier bas carbone à Dunkerque. Les deux entreprises s'associent pour transformer le procédé de production de l'acier par le développement de solutions innovantes impliquant l'usage d'hydrogène bas carbone et des technologies de captage de CO2. Ce partenariat est une première étape "vers la création d'un nouvel écosystème autour de l'hydrogène bas carbone et du captage de CO2 dans ce bassin industriel majeur".

Air Liquide et ArcelorMittal ont signé un protocole d'accord visant à contribuer de façon significative à la décarbonation du bassin industriel de Dunkerque. Dans le contexte de l'Accord de Paris et du Pacte Vert (Green Deal) européen, et conformément aux engagements d'Air Liquide et d'ArcelorMittal en faveur de la transition énergétique, le projet contribuera à réduire les émissions annuelles de CO2 des unités de production du site de production d'acier d'ArcelorMittal à Dunkerque de 2,85 millions de tonnes d'ici 2030.

Air Liquide et ArcelorMittal ont déposé une demande de financement de grands projets dans le cadre du programme IPCEI (Projet Important d'Intérêt Européen Commun) pour l'hydrogène. Ce financement par les programmes européens et/ou français de soutien à la décarbonation est clé pour la mise en oeuvre du projet.

ArcelorMittal est prêt à installer sur son site de Dunkerque une nouvelle unité innovante de production d'acier bas carbone, combinant deux technologies de production d'acier dans des dimensions inédites à ce jour : la réduction directe du fer (DRI) et le four à arc immergé. Cette unité, utilisant la technologie bas carbone du DRI + four à arc immergé, permettra de produire de l'acier à émissions de CO2 réduites. Cette initiative a fait l'objet d'une étude préliminaire annoncée par ArcelorMittal en octobre. Elle vient compléter les initiatives mises en place par ArcelorMittal sur son site de Dunkerque pour réduire ses émissions de CO2.

Air Liquide soutiendra cette initiative stratégique à travers la fourniture massive d'hydrogène bas carbone et la mise en place de technologies de captage de CO2 à Dunkerque, l'un des bassins industriels historiques d'Air Liquide en France. Le groupe a développé une expertise unique sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en hydrogène, de la production au stockage, à la distribution, ainsi que dans la maîtrise des technologies de captage du CO2. En s'appuyant sur ce savoir-faire et en ligne avec ses objectifs Climat, Air Liquide s'engage à développer des solutions durables pour accompagner ses clients de l'industrie de l'acier dans la réduction de leurs émissions de carbone.

Ce partenariat est une première étape dans la création d'un écosystème à l'avant-garde de solutions impliquant l'usage d'hydrogène bas carbone et le captage de CO2. Cet écosystème sera "une source de compétitivité et d'attractivité pour les différents acteurs du bassin industriel et portuaire de Dunkerque".