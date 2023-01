Air Liquide : durable !

(Boursier.com) — Air Liquide a été de nouveau reconnu en 2022 pour sa performance sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance par des agences clés de notation extra-financière. A la suite de ses progrès réalisés en matière de développement durable, le groupe figure désormais dans le Dow Jones Sustainability Europe Index. Air Liquide a en outre maintenu son score CDP 'A-' dans les catégories du changement climatique et de l'eau. Le groupe est également classé 4ème par ChemScore parmi les grands acteurs du secteur de la chimie distingués pour leurs efforts dans la gestion de leur empreinte environnementale.

Air Liquide a donc réalisé en 2022 une performance solide selon des agences de notation ESG reconnues. Le groupe figure désormais dans le Dow Jones Sustainability Europe Index, indice établi par S&P Global. Sur la base d'une étude annuelle, cette société évalue les progrès des entreprises en matière de développement durable. Cet indice distingue ainsi 153 des principales entreprises européennes en termes de performances ESG. Air Liquide appartient par ailleurs à l'indice FTSE4Good depuis six ans.

Pour la qualité de son action environnementale, Air Liquide s'est vu attribuer par le CDP la note 'A-', bien supérieure à la moyenne du secteur, dans deux catégories : changement climatique et sécurité de l'eau. Organisation mondiale à but non lucratif, le CDP évalue l'action environnementale des entreprises. Air Liquide a été en outre le premier de son secteur à obtenir la validation de ses objectifs de réduction des émissions de CO2 à horizon 2035 par l'initiative SBTi, fruit d'une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, l'Institut des ressources mondiales et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF).

En reconnaissance de son engagement à gérer de manière responsable l'empreinte environnementale de son portefeuille de produits, Air Liquide a été classé 4ème par ChemScore parmi les 54 principales entreprises mondiales du secteur de la chimie. Le rapport ChemScore est un projet organisé sous l'égide de ChemSec, une organisation indépendante à but non lucratif, et par le Secrétariat International de la Chimie.

Pour la neuvième année consécutive, Air Liquide fait partie des signataires du Pacte mondial des Nations Unies, preuve de l'engagement du groupe à intégrer le développement durable dans sa stratégie, notamment à travers ses contributions aux actions ESG. Pour mener plus avant cet engagement, Air Liquide s'est fixé des objectifs ambitieux à horizon 2025 dans le cadre de son plan stratégique ADVANCE.