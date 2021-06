Air Liquide : du nouveau au Comité exécutif

Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Pascal Vinet, membre du Comité exécutif du Groupe Air Liquide, est nommé Directeur Europe Industries et Afrique/ Moyen-Orient & Inde dont il supervisera les opérations à compter du 15 septembre 2021. A cette même date, il sera également chargé de la fonction Sécurité au niveau Groupe.

Directeur Général d'Airgas, Inc depuis son acquisition en 2016 et jusqu'au 1er juillet 2021, Pascal Vinet a assuré avec succès son intégration et son développement au sein du Groupe Air Liquide.

Marcelo Fioranelli est nommé Directeur Général d'Airgas, Inc. à compter du 1er Juillet 2021.

Rappelons qu'Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64.500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Air Liquide a pour ambition d'être un leader de son industrie, d'être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au coeur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s'appuie sur l'excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l'innovation ouverte et l'organisation en réseau mise en place par le Groupe à l'échelle mondiale. Grâce à l'engagement et l'inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes. Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est élevé à plus de 20 milliards d'euros en 2020.

Air Liquide est au contact des 140 euros en Bourse.