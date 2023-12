Air Liquide : du nouveau à Rotterdam

(Boursier.com) — Air Liquide va construire et exploiter une unité de captage de carbone de grande envergure dans le bassin industriel de Rotterdam aux Pays-Bas. Le Groupe s'appuiera sur sa technologie propriétaire Cryocap. Installée sur son usine de production d'hydrogène située dans le port de Rotterdam, cette unité sera connectée à Porthos, l'une des plus grandes infrastructures de captage et de stockage de carbone d'Europe visant à réduire de manière significative les émissions de CO2 de ce bassin industriel majeur.

Air Liquide captera le CO2 de son usine d'hydrogène située dans le port de Rotterdam, en s'appuyant sur sa technologie Cryocap, un système de captage du CO? utilisant un procédé cryogénique. Le CO? capté sera ensuite acheminé à travers l'infrastructure Porthos, actuellement en cours de développement, puis séquestré définitivement sous la mer du Nord, à environ 20 kilomètres des côtes.

L'unité de captage de carbone sera opérationnelle à compter de 2026. Grâce à ce projet, Air Liquide sera en mesure de fournir à ses clients de long terme, dans le cadre de contrats, de l'hydrogène qu'il aura significativement décarboné.

Le projet d'infrastructure Porthos permettra au global de réduire les émissions de 2,5 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui représente environ 10% des émissions de CO2 de l'industrie de Rotterdam. L'Union européenne a reconnu Porthos comme projet d'infrastructure transfrontalière majeur, contribuant à atteindre des objectifs en matière de politique énergétique et climatique, et l'a ainsi inscrit sur la liste des projets d'intérêt commun.

Emilie Mouren-Renouard, membre du Comité Exécutif d'Air Liquide et Directrice du Pôle Europe Industries, souligne : "Avec cette nouvelle étape concrète, nous sommes heureux de contribuer à la décarbonation de l'un des plus grands bassins industriels d'Europe, tout en participant au développement de Porthos. Cette nouvelle unité de captage de CO2 d'envergure illustre notre expertise et notre engagement à apporter des solutions de décarbonation, à la fois pour nos clients et pour nos propres actifs, en ligne avec notre plan stratégique ADVANCE qui vise à réduire les émissions de CO2 du Groupe de 33% d'ici 2035."