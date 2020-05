Air Liquide : dividende approuvé !

Air Liquide : dividende approuvé !









Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — L'assemblée générale des actionnaires d'Air Liquide, présidée par Benoît Potier, PDG, s'est tenue ce jour au siège social. Afin de protéger la santé et la sécurité des collaborateurs et des actionnaires dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, l'AG s'est tenue à huis clos et a été retransmise en direct sur le site airliquide.com. L'assemblée générale ayant lieu à huis clos, l'intégralité du vote a eu lieu par correspondance. Les 105.445 actionnaires ayant voté qui représentaient 245.656.385 actions soit 52,11% des droits de vote, ont adopté l'ensemble des résolutions présentées. Par ailleurs, il a été décidé de faire don du montant des jetons de présence habituellement versés aux actionnaires qui participent à l'Assemblée Générale, à la Fondation Air Liquide pour des projets de recherche liés au Covid-19.

Cette année, l'assemblée générale avait pour thème 'Toujours croire en l'avenir et plus que jamais l'inventer'. Benoît Potier est revenu sur la mobilisation du groupe face à la crise sanitaire, rendant hommage aux collaborateurs. Il a également évoqué la performance et les perspectives du groupe en rappelant notamment la force et la résilience de son modèle d'affaires. Le dividende proposé, qui sera détaché le 11 mai et mis en paiement le 13 mai prochain, a été approuvé : il sera de 2,70 euros par action (et de 2,97 euros pour les actions bénéficiant de la prime de fidélité).

L'Assemblée Générale a renouvelé, pour une durée de quatre ans, le mandat d'administrateur de Monsieur Brian Gilvary. Madame Anette Bronder et Madame Kim Ann Mink ont rejoint le Conseil en qualité d'administratrices indépendantes. Les mandats de Madame Karen Katen et de Monsieur Pierre Dufour ayant pris fin à l'issue de l'Assemblée, le Conseil leur a renouvelé ses remerciements pour leur contribution. Ainsi, le Conseil d'Administration est désormais composé de 12 membres, dont 6 femmes, et comprend 6 membres de nationalité étrangère.

En outre, l'Assemblée Générale a exprimé un vote favorable sur la rémunération du Président-Directeur Général versée au cours ou attribuée au titre de 2019. L'Assemblée Générale a également approuvé les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux figurant dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux.

Enfin, sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, le Conseil réuni ce jour a procédé aux nominations et renouvellements au sein des Comités dont la composition est désormais la suivante :

- Comité d'Audit : Mme Siân Herbert-Jones (Présidente), Madame Sin Leng Low, Monsieur Thierry Peugeot, Monsieur Brian Gilvary ;

- Comité des Nominations et de la Gouvernance : Monsieur Jean-Paul Agon (Président), Madame Annette Winkler, Monsieur Xavier Huillard ;

- Comité des Rémunérations : Monsieur Xavier Huillard (Président), Monsieur Jean-Paul Agon, Monsieur Brian Gilvary ;

- Comité Environnement et Société : Madame Annette Winkler (Présidente), Madame Geneviève Berger, Monsieur Philippe Dubrulle.