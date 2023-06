Air Liquide devient Supporteur Officiel de Paris 2024

(Boursier.com) — Air Liquide devient Supporteur Officiel dans la catégorie hydrogène dans le cadre d'un partenariat avec Paris 2024 pour contribuer à réduire les émissions carbone de l'événement. Le Groupe fournira l'hydrogène d'origine renouvelable pour alimenter une partie des véhicules de la flotte officielle de Paris 2024.

Ce partenariat s'inscrit dans l'ambition de Paris 2024 "d'organiser des Jeux plus responsables".

Air Liquide et Paris 2024 partagent une même ambition : mettre en oeuvre des solutions concrètes pour répondre au défi du changement climatique. C'est tout le sens de notre partenariat. Au-delà des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cette collaboration va permettre d'aller plus vite pour développer à grande échelle l'usage de l'hydrogène afin de décarboner les transports lourds et intensifs tels que les taxis. Le défi est immense et c'est collectivement que nous réussirons !", commente François Jackow, Directeur Général du groupe Air Liquide.