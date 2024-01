Air Liquide : dégradé !

(Boursier.com) — Stifel profite d'une note consacrée à la chimie européenne pour dégrader Air Liquide à 'conserver'. Les indicateurs de confiance dans le secteur ont commencé à s'améliorer à partir d'un niveau bas, et l'analyste table sur une poursuite de cette tendance. Les volumes devraient commencer à remonter, mais les faibles marges pourraient persister plus longtemps. Les prévisions des entreprises pour 2024 seront, selon le broker, prudentes. Lorsque cette vision prudente sera intégrée au cours des actions, l'heure sera 'à la pêche de fond'. Kemira, Arkema, Evonik et Syensqo figurent " en tête de la hiérarchie " du courtier. A l'inverse, les valeurs défensives ont un potentiel de hausse limité, ce qui explique le choix du broker d'abaisser sa recommandation sur le géant français.

JP Morgan remonte, pour sa part, son cours cible de 162 à 172 euros mais reste 'neutre'.

Air Liquide abandonne 1% à 171,2 euros en ce début de semaine sur la place parisienne.