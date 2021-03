Air Liquide : dans le vert

Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Air Liquide résiste au repli des marchés en cette fin de semaine avec un titre qui grapille 0,4% à 137,3 euros. L'actualité autour du géant des gaz industriels est marquée par une note de Cowen qui a débuté la couverture de la valeur avec un avis 'surperformer' et 170 euros dans le viseur. Le courtier estime que les sociétés européennes spécialisées dans le gaz industriel pourraient être essentielles au développement d'une infrastructure d'hydrogène verte, offrant des décennies de potentiel d'investissement de croissance. Quant à Air Liquide, l'analyste met en avant la valorisation de l'action, le rendement "sain" du capital pour les actionnaires via le dividende et les rachats de titres, et une proportion élevée d'opportunités d'investissement impliquant la transition énergétique.