Air Liquide : coopération avec Eni

(Boursier.com) — Air Liquide et Eni ont signé un protocole d'accord ayant pour objectif l'étude de solutions permettant de réduire en priorité les émissions de CO2 des industries les plus difficiles à décarboner dans le bassin méditerranéen. Les deux entreprises s'associent en combinant leur expertise et leur savoir-faire reconnus dans le captage, le stockage, le transport et la séquestration définitive du CO2. Le captage et la séquestration du carbone (CCS) représentent l'un des leviers essentiels du processus de décarbonation, notamment pour les secteurs industriels les plus émetteurs de CO2, et joueront un rôle clé dans la réalisation des objectifs ambitieux de réduction des émissions fixés au niveau européen dans le cadre du Green Deal.

Air Liquide et Eni collaboreront pour identifier des bassins regroupant des industries parmi les plus émettrices de CO2 dans cette zone géographique et définiront les solutions les plus adaptées pour déployer un programme de CCS à grande échelle. En particulier, Air Liquide développera des solutions de réduction des émissions de CO2, en s'appuyant sur son expérience dans le cadre de sa participation aux initiatives de CCS en Europe du Nord et sur ses technologies innovantes propriétaires comme le Cryocap, capable de capter jusqu'à 95% des émissions de CO2 des installations industrielles. Eni, s'appuyant sur son expérience dans l'exploitation et la gestion des gisements de gaz, identifiera les sites de séquestration de CO2 les plus appropriés en mer Méditerranée.