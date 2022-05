Air Liquide : contrat sur dix ans avec Shell

(Boursier.com) — Air Liquide a signé un contrat sur dix ans avec Shell Energy Europe Limited portant sur l'achat d'énergie renouvelable destinée à alimenter la production de gaz industriels et médicaux dans le nord-est de l'Italie.

À partir de 2023, et pendant dix ans, Air Liquide achètera à Shell Energy Europe une quantité annuelle de 52 gigawatt-heures d'énergie renouvelable générée par des centrales photovoltaïques en Italie. La capacité installée nécessaire équivalente pour fournir cette énergie solaire est de 34 mégawatt. L'achat de cette énergie renouvelable permettra à Air Liquide de couvrir une part importante de la consommation d'électricité pour la production de gaz industriels et médicaux dans le Nord-Est de l'Italie. Ce contrat permettra d'éviter l'émission d'environ 24 000 tonnes de dioxyde de carbone par an, soit l'équivalent des émissions générées par près de 4 000 foyers.