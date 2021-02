Air Liquide : contrat d'approvisionnement de long terme avec BASF

(Boursier.com) — Air Liquide et BASF ont signé un nouveau contrat de long terme pour la fourniture d'oxygène et d'azote à l'un des plus grands sites européens de BASF, situé à Schwarzheide en Allemagne. Air Liquide investira environ 40 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) de dernière génération sur ce site phare dédié à la production de matériaux pour des batteries destinées à la mobilité. Présent sur le site de Schwarzheide depuis 1995, Air Liquide y opère déjà une unité de production d'azote.

La nouvelle unité de séparation des gaz de l'air (ASU) du Groupe respectera les normes les plus élevées en matière de sécurité, d'efficacité énergétique et de fiabilité. Elle devrait être opérationnelle en 2023 et produira également pour les activités Industriel Marchand des gaz sous forme liquide. La nouvelle usine de batteries de BASF produira des composants pour équiper 400.000 véhicules électriques par an, dans le cadre d'une production de produits durables en combinant énergies renouvelables, efficacité énergétique et économie circulaire. Cette nouvelle unité dans l'Est de l'Allemagne viendra rejoindre les 23 existantes dans ce pays permettant ainsi au Groupe d'accroître la fiabilité de l'approvisionnement en gaz de l'air pour ses clients en Allemagne comme en Pologne.

Bénéficier de deux sources de production dans cette région ainsi que de 6 en Pologne permettra également à Air Liquide d'optimiser les parcours de sa flotte de camions de livraison de gaz en vrac et de réduire le nombre de kilomètres parcourus par tonne de gaz livrée, en ligne avec ses Objectifs climat.