Air Liquide conclut avec Lhoist un partenariat de décarbonation de l'usine de chaux de Réty

(Boursier.com) — Air Liquide et Lhoist ont signé un protocole d'accord dans le but de décarboner l'usine de production de chaux de Lhoist située à Réty, dans la région des Hauts-de-France, en ayant recours à la technologie innovante et propriétaire de captage du CO2 Cryocap d'Air Liquide.

Dans ce cadre, Air Liquide et Lhoist ont soumis une demande conjointe de financement auprès du programme européen de soutien du Fonds pour l'innovation pour les projets à grande échelle.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la création d'un écosystème industriel bas carbone dans la zone élargie de Dunkerque.

Rappelons que la chaux est une industrie difficile à décarboner car sa production, qui consiste à décomposer du calcaire, génère intrinsèquement du CO2. Le site de Lhoist "Chaux et Dolomies du Boulonnais" à Réty est la plus grande usine de production de chaux de France. Grâce à ce projet, Lhoist pourrait réduire les émissions de CO2 de l'usine de Réty de plus de 600.000 tonnes par an à partir de 2028. Cela équivaut aux émissions annuelles d'environ 55.000 ménages en France.

Air Liquide, qui dispose d'une expertise unique dans les technologies de captage du CO2, construirait et exploiterait une unité de sa technologie innovante et propriétaire Cryocap FG (Flue Gas) pour capter et purifier 95% du CO2 provenant de l'unité de production de chaux existante de Lhoist à Réty. La technologie Cryocap d'Air Liquide serait ainsi utilisée pour la première fois pour décarboner la production de chaux en France. Le CO2 capté serait ensuite transporté vers une plateforme multimodale d'exportation de CO2 en cours de développement à Dunkerque, puis expédié pour être stocké géologiquement en mer du Nord dans le cadre du projet D'Artagnan, qui a reçu le label PCI (Projet d'Intérêt Commun) de la Commission européenne.

La mise en oeuvre de ce projet sera possible à mesure que des financements publics en provenance de dispositifs européens et/ou français soutenant la décarbonation seront disponibles. Dans cette perspective, Air Liquide et Lhoist ont déposé un dossier conjoint de candidature auprès du programme européen de soutien du Fonds pour l'innovation pour les projets à grande échelle.