Air Liquide : chahuté après une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — Outre Worldline, Air Liquide est aussi malmené en cette fin de semaine. Dans les dernières positions du CAC40, le géant des gaz industriels recule de 2,4% à 134,7 euros, également victime d'une note d'analyste. Jefferies a en effet dégradé le dossier à 'sous-performer' avec un objectif coupé de 156 à 124 euros. Dans une note, le courtier affirme que les actions chimiques européennes abordent 2023 avec "un risque plus élevé qu'à n'importe quel moment de la dernière décennie". Concernant le groupe français, l'analyste évoque un risque plus élevé sur les volumes de son segment industriel marchand et la résistance du groupe de gaz industriels qui sera testée dans ce cycle.