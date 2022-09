Air Liquide cède ses activités Industriel Marchand en Arabie saoudite

(Boursier.com) — Air Liquide annonce la vente de ses activités Industriel Marchand en Arabie saoudite à Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment Co. Ltd., une co-entreprise d'Air Products pour son activité Industriel Marchand en Arabie saoudite. Cette transaction inclut la participation d'Air Liquide dans Air Liquide Khafra Industrial Gases (ALKIG).

Cette cession, qui complète la vente annoncée en avril des activités Industriel Marchand d'Air Liquide aux Emirats arabes unis et au Bahreïn au groupe Air Products, est non significative sur l'ensemble du périmètre d'Air Liquide dans la zone Afrique Moyen Orient et Inde. Elle illustre la stratégie du Groupe de revue régulière de son portefeuille d'activités pour se recentrer sur certaines géographies et activités à fort potentiel de développement.

Dans le cadre de ce désinvestissement, les 228 collaborateurs des activités concernées sont désormais employés par Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment Co. Ltd.

Air Liquide est bien positionné pour renforcer sa présence déjà forte dans la région du Conseil de Coopération du Golfe (GCC), et notamment en Arabie saoudite, dans la Grande Industrie et la Santé, et pour saisir les nombreuses opportunités dans les domaines de la transition énergétique et du développement de l'hydrogène bas-carbone.

