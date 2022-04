Air Liquide cède ses activités Industriel Marchand aux Emirats arabes unis et au Bahreïn

(Boursier.com) — Air Liquide a cédé au groupe Air Products ses activités Industriel Marchand situées aux Emirats arabes unis et au Bahreïn. Cette transaction comprend la cession d'ALEMIR (Air Liquide Emirates for Industrial Gases LLC) et les parts d'Air Liquide dans MECD (Middle East Carbon Dioxide WLL).

Cette cession est non significative sur l'ensemble du périmètre d'Air Liquide dans la zone Afrique Moyen Orient et Inde. Elle illustre la stratégie du Groupe de revue régulière de son portefeuille d'activités pour se recentrer sur certaines géographies et activités à fort potentiel de développement.

Dans le cadre de ce désinvestissement, les 97 collaborateurs des entreprises concernées sont désormais employés par Air Products.

Air Liquide s'estime "bien positionné pour renforcer sa présence déjà forte dans la région du Conseil de Coopération du Golfe (GCC) dans la Grande Industrie et la Santé, et pour saisir les nombreuses opportunités dans les domaines de la transition énergétique et du développement de l'hydrogène bas-carbone".