Air Liquide cède ses activités en Grèce à SOL Group

Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Air Liquide vend ses activités en Grèce à SOL Group. Cette transaction inclut les sociétés Air Liquide Hellas (ALH) et Vitalaire Hellas.

Dans le cadre de ce désinvestissement, les actifs existants d'Air Liquide en Grèce ont été transférés à SOL. Les 104 employés d'Air Liquide dans le pays sont désormais des employés de SOL.

Ce désinvestissement illustre la stratégie d'Air Liquide de revue régulière de son portefeuille d'activités afin d'accroître sa présence dans des régions clés, pour renforcer sa densité géographique, et dès lors sa performance , explique le management.

