Air Liquide : capacités massives ?

(Boursier.com) — Air Liquide et le groupe chimique sud-africain Sasol ont signé des contrats de long terme (PPA) avec le fournisseur d'énergie éolienne et solaire Mainstream Renewable Power pour une capacité totale de 97,5 MW d'énergie renouvelable destinée au site de Sasol à Secunda, où Air Liquide exploite le plus grand site de production d'oxygène au monde. Il s'agit de la troisième série de PPAs signés par Air Liquide et Sasol, après ceux annoncés au premier trimestre avec Enel Green Power et avec TotalEnergies et son partenaire Mulilo. Ces contrats représentent des capacités totales de 580 MW en électricité renouvelable. Ces PPAs contribueront à l'objectif d'Air Liquide de réduire de 30 à 40% les émissions de CO2 liées à la production d'oxygène à Secunda d'ici 2031. Dans le cadre des PPAs avec Air Liquide et Sasol, Mainstream créera une entreprise locale avec des engagements forts en matière de développement socio-économique. Cette société construira une ferme solaire dans la province Free State qui devrait être opérationnelle en 2025.

Air Liquide avait racheté à Sasol les 16 unités de production d'oxygène de ce dernier à Secunda et les exploite depuis juin 2021, dans le cadre d'un contrat de fourniture à long terme avec ce partenaire de longue date. En incluant une autre unité de séparation des gaz de l'air que le groupe opérait déjà pour Sasol, Air Liquide exploite un total de 17 ASU à Secunda, pour une capacité totale de 47.000 tonnes d'oxygène par jour. Air Liquide prévoit de réduire de 30 à 40% les émissions de CO2 (scope 2) associées à la production d'oxygène des 16 unités de production d'oxygène rachetées à Sasol sur le site de Secunda à travers un plan pluriannuel d'investissement et de modernisation et un recours accru aux énergies renouvelables.