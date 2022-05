Air Liquide : Benoît Potier passera la main le 1er juin

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires d'Air Liquide, présidée par Benoît Potier (Président-Directeur Général), en présence des membres du Conseil d'Administration, a réuni 2.492 personnes, le 4 mai, au Palais des Congrès de Paris. Après deux Assemblées générales organisées à huis clos en raison de la crise sanitaire, cette Assemblée était la première à permettre à ses Actionnaires de se réunir à nouveau en présentiel. Ils représentaient 55,6% des droits de vote.

Cette année, l'Assemblée générale avait pour thème "Prêt pour l'avenir". C'est en développant ce thème que Benoît Potier, aux côtés des Administrateurs, a présenté les grandes avancées du Groupe au cours des dernières années et les perspectives d'avenir.

François Jackow, Directeur Général Adjoint a présenté le nouveau plan stratégique du Groupe, Advance, à horizon 2025. Plus de 40 minutes d'échange s'en sont suivies avec la salle.

Intéressement des actionnaires

Le dividende proposé a été approuvé. Il sera de 2,90 euros par action (et de 3,19 euros pour les actions bénéficiant de la prime de fidélité). Il sera détaché le 16 mai, et mis en paiement le 18 mai.

Une attribution d'actions gratuites, à raison de 1 action gratuite pour 10 détenues (avec une majoration de 10% du nombre d'actions gratuites distribuées au titre des actions bénéficiant de la prime de fidélité), aura lieu le 8 juin 2022.

Au Conseil d'Administration

L'Assemblée générale a renouvelé, pour une durée de 4 ans, les mandats d'Administrateur de Mme Annette Winkler et de Benoît Potier.

François Jackow, qui prendra la Direction Générale de la société à compter du 1er juin, en remplacement à cette fonction de Benoît Potier, a été nommé Administrateur de la société, pour une durée de 4 ans.

Les mandats de Mme Sin Leng Low et de Jean-Paul Agon ayant pris fin à l'issue de l'Assemblée, le Conseil leur a adressé ses sincères remerciements pour leurs contributions respectives.

Le mandat d'Administrateur représentant les salariés de Philippe Dubrulle a par ailleurs été reconduit pour une durée de 4 ans par le Comité de Groupe France.

Le Conseil d'Administration est ainsi composé de 12 membres : 10 membres élus par les Actionnaires, très majoritairement indépendants (soit 80% d'Administrateurs indépendants) dont 5 femmes (soit 50%) et 4 membres de nationalité étrangère, et 2 Administrateurs représentant les salariés.

En outre, l'Assemblée générale a exprimé un vote favorable sur les éléments de rémunération 2021 de Benoît Potier, en sa qualité de Président-Directeur Général, ainsi que les informations relatives à la rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux pour 2021.

L'Assemblée générale a également statué sur la politique de rémunération des mandataires sociaux applicable :

- à Benoît Potier (en qualité de Président-Directeur Général pour la période courant du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 mai 2022 et en qualité de Président du Conseil d'Administration à compter du 1er juin 2022),

- François Jackow (en qualité de Directeur Général à compter du 1er juin 2022)

- et aux Administrateurs non exécutifs.

Dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général

Enfin, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, le Conseil réuni ce jour à l'issue de l'Assemblée générale, a renouvelé Benoît Potier dans ses fonctions de Président-Directeur Général jusqu'au 31 mai 2022.

Il confirmé sa décision de dissocier les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général à compter du 1er juin 2022.

Dans ce cadre, Benoît Potier est renouvelé en qualité de Président du Conseil d'Administration.

François Jackow est nommé en qualité de Directeur Général, également à compter du 1er juin 2022.

Xavier Huillard nommé Administrateur Référent

Lors de cette même séance, le Conseil d'Administration a nommé Xavier Huillard, Administrateur indépendant, en tant qu'Administrateur Référent, et a confirmé le maintien de ce dernier à cette fonction dans le contexte de la dissociation, à compter du 1er juin 2022.

Enfin, le Conseil a procédé aux nominations et renouvellements requis au sein de ses Comités dont la composition est désormais la suivante :

- Comité d'audit et des comptes : Mme Siân Herbert-Jones (Présidente), Mme Anette Bronder, Monsieur Aiman Ezzat

- Comité des nominations et de la gouvernance : Xavier Huillard (Président), Mme Annette Winkler, Bertrand Dumazy

- Comité des rémunérations : Xavier Huillard (Président), Mme Kim Ann Mink, Mme Fatima Tighlaline (Administrateur représentant les salariés)

- Comité environnement et société : Mme Annette Winkler (Président), Mme Geneviève Berger, Philippe Dubrulle (Administrateur représentant les salariés).