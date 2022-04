Air Liquide : avis solides

(Boursier.com) — Air Liquide limite son retard à moins de 1% à 160 euros ce mercredi, ce qui est peu dans un marché en repli de près de 3% sur fond de vive tension sur les taux longs... Parmi les derniers avis de brokers sur le dossier, Citigroup a relevé son cours cible de 168 à 181 euros et UBS a ajusté le curseur de 173 à 177 euros. Kepler Cheuvreux venait de son côté de revoir sa recommandation d''acheter' à 'conserver' et d'ajuster son cours-cible de 179 à 173 euros dans la foulée de la présentation d'ADVANCE, le nouveau plan stratégique à horizon 2025 de la direction. "Celui-ci place le développement durable au coeur de sa stratégie et combine performance financière et extra-financière", explique le groupe.

Air Liquide vise une croissance des ventes accélérée à un rythme de 5 à 6% en moyenne par an. Une rentabilité des capitaux employés (ROCE) de plus de +10% à compter de 2023. Et la réduction des émissions de CO2 en valeur absolue démarrant à horizon 2025. Air Liquide compte aussi améliorer sa marge opérationnelle de plus de +160 pbs sur 4 ans (2022-2025), en agissant sur plusieurs leviers : une politique de prix dynamique, des gains d'efficacité réguliers et une gestion active du portefeuille d'activités.

En parallèle, les décisions d'investissement seront portées à un niveau record, pour atteindre environ 16 milliards d'euros sur la période 2022-2025, la moitié des investissements industriels étant consacrée à la transition énergétique. En moyenne, le montant annuel des investissements industriels augmente ainsi de +45%.