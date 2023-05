Air Liquide : avis croisés

(Boursier.com) — Air Liquide reste proche des 162 euros ce mardi, alors que les ventes du groupe ont progressé de +6,2% sur une base comparable, après une croissance de 4,5% au quatrième trimestre. Les ventes publiées sont en hausse de 4,2%, intégrant notamment la baisse des prix de l'énergie, dont les variations sont répercutées aux clients de la Grande Industrie. Le chiffre d'affaires atteint 7,2 milliards d'euros, dont 6,9 milliards d'euros pour l'activité Gaz & Services.

En ligne avec les priorités de son plan stratégique ADVANCE, Air Liquide poursuit l'amélioration continue de sa performance opérationnelle. Le groupe a généré des efficacités significatives de 91 millions d'euros, en hausse de +18,1% par rapport au premier trimestre 2022, malgré un contexte inflationniste défavorable aux économies sur les achats, et poursuivi une gestion dynamique de son portefeuille d'activités. Sa capacité à créer de la valeur lui permet d'ajuster ses prix en Industriel Marchand (+13%) tout en préservant ses volumes de ventes. La capacité d'autofinancement est en progression de +14,3% au premier trimestre.

Les décisions d'investissement s'élèvent à près de 800 millions d'euros. Les opportunités d'investissement à 12 mois continuent d'augmenter à 3,4 milliards d'euros. Plus de 40% de ces opportunités sont en lien avec la transition énergétique, avec notamment des projets de décarbonation aux États-Unis.

En 2023, le groupe poursuivra le déploiement de son plan stratégique ADVANCE. Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant... Parmi les dernier avis de brokers, Barclays a revalorisé le titre de 173 à 189 euros ('surpondérer') et Berenberg a porté son objectif de 150 à 165 euros ('conserver'). Auparavant, JP Morgan avait relevé le curseur de 146 à 162 euros ('neutre') et Bernstein avait ajusté le sien de 175 à 187 euros ('surperformer').