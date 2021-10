Air Liquide : acquiert 100% de H2V Normandy

(Boursier.com) — Air Liquide porte sa participation totale à 100% de la société H2V Normandy dont elle détenait jusque-là 40%. Rebaptisée Air Liquide Normand'Hy, la société a pour objectif de construire un électrolyseur à grande échelle d'au moins 200 MW pour la production d'hydrogène renouvelable en France. Cet investissement stratégique permettra de soutenir le développement d'un écosystème hydrogène bas carbone dans le bassin industriel normand.

Situé dans la zone industrielle de Port-Jérôme, le projet d'électrolyseur à grande échelle doté d'une technologie à Membrane Echangeuse de Protons (PEM) d'Air Liquide Normand'Hy fournira de l'hydrogène renouvelable pour des applications industrielles et de mobilité lourde. Ce projet, dont la mise en service est prévue en 2025, permettra d'éviter l'émission de plus de 250 000 tonnes de CO2 par an.

Air Liquide raccordera l'électrolyseur à son réseau hydrogène en Normandie, ce qui contribuera au développement du premier réseau hydrogène bas carbone du monde. Le projet Air Liquide Normand'Hy est une pierre angulaire de l'écosystème de décarbonisation qu'Air Liquide est en train de mettre en place aux côtés d'autres acteurs industriels majeurs sur l'axe de la vallée de la Seine en Normandie.

L'enquête publique du projet Air Liquide Normand'Hy pour le permis environnemental vient de se terminer. Le projet a également été qualifié pour le deuxième tour de l'appel à projets European Union Emissions Trading System (EU ETS) Innovation Fund 2020 et a été pré-notifié à l'UE par les autorités françaises dans le cadre de l'appel à projets PIIEC H2 (Projet Important d'Intérêt Européen Commun). Ce financement par les programmes européens, français et régionaux est clé pour la mise en oeuvre du projet.

"Cette acquisition est une étape clé dans la production à grande échelle d'hydrogène renouvelable pour fournir les secteurs de l'industrie et de la mobilité. D'ici 2030, Air Liquide s'est engagé à porter sa capacité totale d'électrolyse à 3 GW. S'appuyant sur l'expertise du Groupe, le projet Air Liquide Normand'Hy sera un atout majeur pour décarboner le bassin industriel normand, l'un des des plus importants d'Europe. Il contribuera au développement d'une société bas carbone dont l'hydrogène sera l'un des leviers essentiels", commente Francois Jackow, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant les activités Europe Industries.