Air Liquide accélère le déploiement de Qlixbi en Europe

(Boursier.com) — Air Liquide annonce que Qlixbi a été déployé dans 4 pays européens supplémentaires en 2021, après le succès de son offre révolutionnaire de gaz conditionné pour les soudeurs au Royaume-Uni. Le Groupe a enrichi cette offre de nouveaux modèles avec des composants de dernière génération, élargissant la couverture réseau des services connectés de Qlixbi.

L'adoption de Qlixbi par des centaines de soudeurs du Royaume-Uni depuis son lancement à la mi-2019 a confirmé que cette offre, révolutionnaire dans sa simplicité d'utilisation et ses services digitaux, répondait aux attentes des soudeurs. Depuis le début de l'année, Air Liquide a également lancé Qlixbi avec succès en Allemagne, en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas. Le Groupe prépare d'ores et déjà son introduction dans de nouvelles géographies européennes.

Développée en étroite collaboration avec plus de 700 clients soudeurs, Qlixbi propose un connecteur "clipsez & soudez" avec un indicateur de réserve de gaz et des services connectés pour faciliter la continuité d'approvisionnement en gaz de ses utilisateurs. Depuis son lancement, Air Liquide a continué de faire évoluer l'offre Qlixbi pour la rendre toujours plus accessible, plus sûre et simple d'utilisation. Les équipes d'Air Liquide ont élargi sa gamme avec des connecteurs qui intègrent aussi un régulateur, pour plus de sécurité et d'efficacité. Elles ont également équipé certains connecteurs Qlixbi d'un microcontrôleur connecté fourni par STMicroelectronics pour une meilleure couverture réseau dans différentes géographies.