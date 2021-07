Air Liquide accélère dans l'hydrogène en Corée du Sud

Air Liquide accélère dans l'hydrogène en Corée du Sud









Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Avec une stratégie ambitieuse et un soutien politique fort, mis en oeuvre à travers le plan "Hydrogen Economy Roadmap", la Corée du Sud est à la pointe du développement d'une économie hydrogène bas carbone et d'une mobilité propre. S'appuyant sur la demande industrielle et sur sa maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, Air Liquide contribue activement au développement rapide de la production d'hydrogène bas carbone en Corée du Sud en s'associant à des acteurs industriels et institutionnels locaux. Fort d'une solide infrastructure industrielle dans le pays, le Groupe est engagé à développer sa présence dans la plupart des régions.

Le gouvernement sud-coréen entend faire du pays un acteur majeur de la mobilité hydrogène. Pour accompagner cette ambition, Air Liquide est prêt à investir dans l'ensemble de la chaîne logistique hydrogène, de la production au stockage en passant par la distribution et le développement d'applications pour les utilisateurs finaux.

En amont, Air Liquide s'affirme comme l'expert des technologies de l'hydrogène au service de l'industrie et de la mobilité propre avec le lancement d'un nombre important de projets en collaboration avec des acteurs industriels majeurs. Le Groupe a récemment signé un accord avec SK E&S, un acteur mondial d'énergie et de solutions propres, pour fournir la plus grande usine de liquéfaction d'hydrogène au monde, d'une capacité de 90 tonnes d'hydrogène liquide par jour pour répondre aux besoins du marché de la mobilité. Air Liquide et LOTTE Chemical ont également signé un protocole d'accord pour co-investir dans de nouveaux centres de distribution d'hydrogène à haute pression et dans des stations hydrogène. Air Liquide a en outre signé un protocole d'accord avec la ville de Yeosu et la province du Jeolla du Sud pour étudier d'autres projets d'investissement, comme la construction d'une usine de liquéfaction d'hydrogène. Lorsqu'ils seront confirmés, ces projets permettront à Air Liquide d'étendre sa présence dans le secteur de l'hydrogène en Corée du Sud, où le Groupe détient et exploite déjà quatre usines de production.

En aval, Air Liquide, qui fait partie des leaders du marché de l'hydrogène mobilité, s'appuie sur son infrastructure industrielle pour déployer des solutions, en s'associant avec des acteurs de la logistique et des municipalités et en intensifiant ses activités dans différentes régions. Le Groupe conçoit des stations hydrogène depuis plus de 20 ans et a jusqu'à présent fourni un total de 8 stations de recharge hydrogène en Corée du Sud, de nouvelles stations devant être mises en service prochainement. L'année dernière, en Corée du Sud, le nombre de véhicules électriques à pile à combustible a plus que doublé ; il y en a aujourd'hui 15.200. Air Liquide Corée contribue également au développement de la filière hydrogène en participant aux deux consortiums coréens sur la mobilité hydrogène, HyNet et KOHYGEN, respectivement dédiés au déploiement de stations hydrogène pour les véhicules utilitaires légers et pour les poids lourds. Air Liquide est le seul producteur de gaz industriels à faire partie de ces deux consortiums.

Matthieu Giard, membre du comité exécutif du groupe Air Liquide et responsable des activités hydrogène et de la branche d'activité Industriel Marchand, a déclaré : "La lutte contre le changement climatique et en faveur de la transition énergétique sont au coeur de la stratégie d'Air Liquide. La stratégie du Groupe en Corée du Sud témoigne de notre ambition d'être un leader dans la fourniture d'hydrogène bas carbone pour les marchés de l'industrie et de la mobilité en nous appuyant notamment sur notre maîtrise de l'hydrogène liquide et notre expertise opérationnelle. La Corée du Sud est l'un des pays les plus actifs au monde dans le domaine de l'hydrogène, avec de grandes ambitions nationales. Air Liquide est fier de soutenir la mobilisation du pays dans sa transition vers une société bas carbone."