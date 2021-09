Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire de 500 ME

(Boursier.com) — Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros dédiée au refinancement de son échéance obligataire de septembre 2021 et au financement de manière durable de sa croissance à long terme, et ce dans des conditions très compétitives.

Cette opération, significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d'émettre 500 millions d'euros d'obligations, à un coût global pour Air Liquide de 0,390% sur une durée de 12 ans.

Cette émission bénéficiera d'une notation "A" par Standard & Poor's et "A3" par Moody's.

Jérôme Pelletan, Directeur Financier Groupe, a déclaré : "Air Liquide bénéficie de conditions de marché favorables pour refinancer ses échéances obligataires et financer sur le long terme la poursuite de sa croissance durable dans ses nombreux métiers. Les bonnes conditions dans lesquelles le Groupe a réalisé cette émission obligataire reflètent la reconnaissance par les investisseurs, et récemment par l'agence de crédit Standard & Poor's, de la continuité du renforcement du bilan du Groupe, notamment depuis l'acquisition d'Airgas en 2016. Elle vient compléter la première émission obligataire verte que nous avons réalisée en mai pour financer et refinancer plus particulièrement plusieurs projets de développement durable, notamment dans l'hydrogène, le biogaz et l'oxygène. "

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l'énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d'Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d'être un leader de son industrie, d'être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au coeur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s'appuie sur l'excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l'innovation ouverte et l'organisation en réseau mise en place par le Groupe à l'échelle mondiale. Grâce à l'engagement et l'inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est élevé à plus de 20 milliards d'euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.