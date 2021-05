Air Liquide a réalisé avec succès sa première émission obligataire verte, avec une levée de 500 ME

Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Air Liquide a réalisé avec succès sa première émission obligataire verte, avec une levée de 500 millions d'euros dédiée au financement et refinancement de plusieurs projets de développement durable, notamment dans l'hydrogène, le biogaz et l'oxygène. Cette opération s'inscrit dans la continuité du premier emprunt obligataire labellisé ISR, que le Groupe avait émis dès 2012 pour financer l'expansion de son activité Santé à domicile. Cette nouvelle opération va contribuer au financement des ambitieux projets de développement durable présentés le 23 mars 2021.

Cette opération, significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d'émettre 500 millions d'euros d'obligations, à un coût global pour Air Liquide de 0,461% sur une durée de 10 ans.

Les fonds levés viendront se substituer aux échéances obligataires de Septembre 2021, et continueront à financer de manière durable la croissance à long terme du groupe dans des conditions très compétitives.

Cette émission bénéficiera d'une notation "A-" par Standard & Poor's et "A3" par Moody's.

Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, a déclaré: "Le succès de cette première émission obligataire verte témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité d'Air Liquide à mettre en oeuvre des projets contribuant à la construction d'un avenir durable. Elle s'inscrit dans la droite ligne des objectifs que nous avons présentés en mars, notamment en termes de réduction des émissions de CO2, et permettra de les concrétiser.

En ayant pour ambition de devenir un émetteur régulier d'obligations durables, Air Liquide s'engage plus que jamais à placer performance économique et financière et engagement ESG au coeur de sa stratégie de croissance".