Air Liquide : à nouveau bien noté par le CDP

Air Liquide : à nouveau bien noté par le CDP









Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Pour la seconde fois cette année, Air Liquide obtient la note 'A' dans le classement du CDP. Cette fois, le reporting de ses actions en matière de gestion durable de l'eau est reconnu. Cette performance complète celle pour le climat. Air Liquide entre ainsi dans le cercle très fermé des sociétés ayant obtenu un double 'A' par le CDP.

Air Liquide intègre la 'Liste A' CDP qui reconnaît les entreprises les plus performantes en matière de gestion durable de l'eau, après avoir déjà obtenu un 'A' pour ses actions en faveur du climat en début d'année. Ce double 'A' récompense une politique engagée en faveur de l'environnement, dont une étape importante a été l'annonce des Objectifs climat les plus ambitieux de son secteur. Cette nouvelle distinction est le fruit d'une politique de transparence menée depuis plusieurs années chez Air Liquide. La démarche Développement Durable est intégrée à la stratégie de l'entreprise et les données extra-financières du Groupe sont publiées dans la plupart de ses supports de communication.

Seules 38 entreprises dans le monde ont obtenu un triple 'A' ou un double 'A', dont 3 françaises parmi lesquelles Air Liquide.

Rappelons qu'en 2019, plus de 8.400 sociétés ont mis à disposition du CDP, pour évaluation, les données relatives à leur impacts environnementaux (climat - eau - forêts). Le processus annuel de notation extra-financière et de mise à disposition des données par le CDP est reconnu comme une référence en matière de transparence environnementale des entreprises.