Air Liquide a gagné près de 10% sur la semaine !

(Boursier.com) — Air Liquide reprend 0,8% à 187 euros ce vendredi après son envolée récente dans la foulée de ses comptes et l'annonce d'un chiffre d'affaires 2023 légèrement supérieur aux attentes des analystes, à hauteur de 27,608 MdsE, en croissance de 3,7% par rapport à l'année 2022. Les deux moteurs de la croissance de l'année 2023 ont été l'activité Industriel Marchand, avec des ventes en progression de +8,5% qui bénéficient d'un effet prix qui reste élevé (+8,4%) et de volumes résilients, et l'activité Santé (+8,4%), soutenue par le développement dynamique de la Santé à domicile et par la hausse des prix des gaz médicaux dans un environnement inflationniste...

Plus vite que prévu !

Air Liquide a déclaré avoir "presque atteint son objectif d'augmentation de marge opérationnelle", à +160 points de base, prévu pour 2025, et a indiqué "doubler son ambition initiale".

Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe est ressorti ainsi à 5.068 Millions d'euros en 2023, en hausse publiée de 4,2%. À données comparables, il progresse même de +11,4%, ce qui est nettement supérieur à la croissance comparable des ventes de +3,7%, soulignant un fort effet de levier. Cette performance illustre l'avancée du plan d'actions déployé autour de 3 leviers : les efficacités, la gestion des prix notamment en Industriel Marchand et la gestion dynamique du portefeuille d'actifs. Ainsi les efficacités s'élèvent à 466 millions d'euros en 2023, en forte progression de 23,2% par rapport à 2022 et significativement au-dessus de l'objectif annuel de 400 Millions d'euros.

Prévisions revues en hausse

Hors effet énergie, la marge opérationnelle est ressortie en amélioration très significative de +80 points de base... Ainsi, la somme des améliorations de la marge opérationnelle hors effet énergie en 2022 et 2023 atteint +150 points de base et se compare aux +160 points de base attendus sur la période de 4 ans du plan ADVANCE. Par conséquent, l'ambition d'amélioration de la marge hors effet énergie du plan stratégique ADVANCE est relevée à +320 points de base sur 4 ans, ce qui traduit une accélération. Cela correspond à deux fois l'amélioration prévue initialement. Ainsi, +170 points de base d'amélioration sont attendus pour les 2 années restantes du plan ADVANCE.

Cotation...

Le résultat net part du groupe a atteint de son côté 3.078 Millions d'euros en 2023, en forte croissance publiée de +11,6% et en hausse de +21% hors change. Il dépasse ainsi pour la première fois les 3 Milliards d'euros... Le bénéfice net par action s'est établi à 5,90 euros, en croissance publiée de +11,7% par rapport à 2022, en ligne avec la progression du résultat net part du groupe.

Les décisions d'investissement industriel et financier atteignent un niveau élevé de 4,3 MdsE en 2023, en forte hausse par rapport à 4 MdsE en 2022. Le montant des investissements en cours d'exécution ("investment backlog") s'établit à un niveau record de 4,4 MdsE fin 2023, en forte augmentation par rapport à 3,5 MdsE fin 2022.

Dividende de 3,20 euros

Lors de l'Assemblée Générale du 30 avril 2024, le versement d'un dividende de 3,20 euros par action sera proposé aux actionnaires au titre de l'exercice 2023, représentant une croissance de +8,5% par rapport à l'année précédente. Le dividende sera détaché le 20 mai 2024 et mis en paiement le 22 mai 2024. De plus, une attribution d'actions gratuites à raison d'une action gratuite pour 10 actions détenues, ainsi que l'application d'une prime de fidélité, sont prévues pour juin 2024.

Pour 2024, le groupe se dit "confiant" dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant...

Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg reste à l'achat sur Air Liquide avec un objectif réhaussé de 178 à 205 euros, tandis que la Deutsche Bank a revalorisé le titre de 194 à 210 euros avec un avis à l'achat. Bernstein est lui à 'surperformance' en visant un cours de 207 euros. BNP Paribas Exane est restée aussi à 'surperformance' avec un objectif de 192 euros, tandis que Cowen est lui aussi à 'surperformance' en remontant le curseur à 215 euros. Jefferies reste à 'sousperformance', mais avec un objectif ajusté à 161 euros. Enfin, Stifel conserve le titre avec un objectif réhaussé à 194 euros : "Nous augmentons nos estimations pour 2024 et devenons plus positifs par rapport aux données comparables en termes de croissance et de progression des marges... Notre prévision d'EBIT 2024 est en hausse de +5%, se traduisant par +7% sur un an. Nous réitérons notre notation 'conserver' mais augmentons notre cible de 188 à 194 euros. Après une solide performance du cours de l'action en 2023, nous prévoyons une tendance plus modérée en 2024" conclut le broker.

Sur la semaine, la valeur a progressé près de 10%...