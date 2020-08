Air Liquide a finalisé la cession de sa filiale Schülke à la société de capital-investissement EQT

Air Liquide a finalisé la cession de sa filiale Schülke à la société de capital-investissement EQT









Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Conformément à l'annonce réalisée le 7 avril 2020, Air Liquide a finalisé la cession de sa filiale schülke à la société de capital-investissement EQT. Le montant total de la transaction, sujet à une clause de "earn-out", est compris entre 925 millions d'euros et 1 milliard d'euros.

Cette décision correspond à la stratégie d'Air Liquide de révision régulière de son portefeuille d'actifs afin de se concentrer sur ses activités principales dans le domaine des gaz et de la santé, et ainsi de maximiser ses performances.

Le groupe Air Liquide a pour objectif de continuer à développer ses activités Santé, tout en permettant à Schülke & Mayr GmbH de bénéficier des meilleures opportunités pour son développement à long terme.

Schülke & Mayr GmbH, dont le siège social est en Allemagne, est un des leaders en matière de prévention, désinfection et hygiène depuis plus de 130 ans. schülke développe, produit et distribue des antiseptiques pour soigner des plaies, des désinfectants, des produits cosmétiques et de soins pour la peau, et des conservateurs. L'entreprise propose à ses clients des produits, des technologies et des services innovants dans ses principaux domaines d'activité : la santé, l'hygiène industrielle et les soins personnels. La mission de Schülke est de protéger des vies dans le monde entier et de contribuer ainsi activement à la sécurité des patients. Aujourd'hui, la société emploie plus de 1 250 employés dans le monde et commercialise ses produits dans plus de 100 pays. Représentée par 22 filiales, schülke exploite trois sites de production en Allemagne (schülke), en France (Bioxal) et au Brésil (Vic Pharma).