(Boursier.com) — Air Liquide a convaincu l'agence Scope Ratings, première agence de notation de crédit européenne, qui a attribué au dossier une note émetteur 'A', une note 'A' de dette senior non garantie et une note court-terme 'S-1' pour tous les instruments de dette émis par Air Liquide SA et Air Liquide Finance. La perspective associée à la note émetteur est par ailleurs positive. Scope Ratings, régulée par l'Autorité européenne des marchés financiers, devient ainsi la troisième agence de notation de crédit d'Air Liquide, également noté par Standard & Poor's et Moody's. Les notes long terme sont respectivement 'A' pour Standard & Poor's et 'A2' pour Moody's. Par ailleurs, les notes court terme sont de 'A1' pour Standard & Poor's et 'P1' pour Moody's. Les deux agences de notation ont une perspective 'stable' sur leurs notes.

Scope Ratings a intégré une évaluation de l'approche ESG d'Air Liquide qui a joué favorablement dans sa décision. "Air Liquide a établi un Cadre de financement durable afin d'aligner sa stratégie de financement sur ses objectifs de durabilité et de contribuer au développement de la finance durable", a souligné l'agence dans son rapport.

Jérôme Pelletan, Directeur Financier du groupe Air Liquide, a ajouté : "Les notes de Scope Ratings sur Air Liquide SA et Air Liquide Finance reflètent en particulier la solide profitabilité d'Air Liquide. En ajoutant Scope Ratings à ses agences de notation, Air Liquide répond aux demandes d'investisseurs d'une diversité d'opinions sur la qualité du crédit du Groupe".